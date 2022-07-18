維恩原創聲明稿。（維恩原創提供）

藝人許維恩日前遭不良廠商盜用她的肖像、名義做宣傳，罕見動怒PO文，「根本就是詐騙消費者的行為。」過去她都只是留言警告對方別再這樣做，這次原本也想息事寧人，只要求對方公開道歉即可，並保留法律追訴權；沒想到不肖廠商私下向許維恩與經紀公司道歉後，卻又發聲明表示自己並無錯誤，並稱要對許維恩和經紀公司採取法律行動，行為令人費解，許維恩的經紀公司為了保護藝人權利，發出聲明稿，決定硬起來提告。

許維恩的經紀人嚴正表示，「對方有私訊維恩並且跟我本人通過電話表達歉意，卻在記者會後又發聲明表達自己並無任何錯誤，還對於記者會上所述不承認錯誤，反過來指責我們，真的是非常奇怪的行為，私下跟我們認錯，對外卻不認錯還要對我們採取法律行動。

站在公司立場，此廠商的確侵犯我公司藝人權利，並且縱容她的下游廠商在我藝人的社群媒體留言漫罵，且不知悔改及修正....所以公司為了保護藝人，發此聲明，對於侵犯肖像及名譽者皆會提出告訴以正視聽。」