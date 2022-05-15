女星許維恩去年認愛小6歲的王家梁，小倆口認愛2個月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，小倆口也積極拚懷孕，40歲的許維恩3月投入試管嬰兒計畫，第1次就取11顆，得知失敗當下崩潰大哭，而許維恩昨（14日）則再宣布閉關7天、要做第二次的取卵手術，她揪心說：「打排卵針療程也正在進行中～所以希望在一切順利的狀況下～不能確診」。

許維恩昨在網上發文，她一開頭就說：「我閉關7天～不是因為確診～是因為我又要做第二次的取卵手術了～」，許維恩表示，她打排卵針療程也正在進行中，「所以希望在一切順利的狀況下～不能確診～和大王一起乖乖待在家了」。

同時，許維恩向外界報平安：「我很好～也讓自己好好放鬆中～雖然有點難，盡力盡力～」，發文吸引何妤玟、陶嫚曼、吳心緹、康茵茵等藝人好友為她加油打氣，也有許多有相同求子經驗的媽咪紛紛留言鼓勵，讓許維恩感動說：「謝謝你們的關心和鼓勵支持～感受到滿滿的溫暖和愛，給予我好多力量」。

40歲的許維恩因趕著41歲前做人成功，所以採人工受孕，她3月投入試管嬰兒計畫，第1次就取了11顆，許維恩得知失敗當下崩潰大哭，她感嘆說，前後心情起伏太大，自己第2次要調節心情，不能抱太大的期望，而許維恩給自己3次做試管的機會，如果真的不行就「順其自然」，王家梁則都陪伴在老婆身旁，會找許維恩逛街、吃飯，轉移她的注意力。