知名網紅T妹（Tiffany Chen）擁有甜美臉蛋與火辣身材，因時常在網路上展現凹凸有致的曲線而受到矚目，現在即使已當了媽，仍不改火辣形象，加上她經常以直率的性格與嗆辣的行事作風，分享自己對於時事的看法，讓她吸引大批網友追隨。而原本長居澳洲的她，近期才剛返回台灣就不慎染疫，身體還出現「妹妹痛」的不適症狀，引發網友熱烈討論，T妹看到後也相當疑惑忍不住發文詢問網友。

T妹在本月1日返回台灣後，卻在18日透過社群平台透露自己在前一周已感染新冠肺炎的消息，當時她就曾表示自己除了全身痠痛、全身無力外，還感覺到「妹妹痛」，沒想到卻引來網友留言「為什麼染疫那裏會痛？？」、「染疫妹妹會痛（嚇到吃手手）」，也有不少網友表示「要保重自己的身體 要多休息，要多喝水」、「要好好休息我會等你」、「好好休息，多喝水，保重身體呀！」、「辛苦你了」。

經過2天的休息，T妹昨（20）天晚間再度於臉書上發文表示「你們都以為我在唬爛，染疫的時候…妹妹痛，而且還會抽痛、腫漲的感覺…..難道全台灣只有我有這個症狀嗎？！」接著也強調這些症狀都在經過休養後已逐漸改善。不過她所貼出的一系列照片還是讓不少人歪樓，照片中只見T妹的氣色已好轉許多，身上穿著一件膚色深V上衣，看起來就像沒穿一樣，在鏡頭前擺出甜美笑容與各種性感的表情，火辣雙球也因此若隱若現，再度電得網友直呼「每個人的症狀本來就不同，休養好了就好」、「妹妹痛..是太久沒男人了嗎？」、「奇特的症狀」、「T妹保重身體早日康復，妹妹痛我幫你呼呼」再度引發話題。