日前快篩陽性確診的宜蘭縣長林姿妙，在經過長時間的休養後終於恢復健康，並在今（27）日解隔離，她透露在隔離期間仍每天進行遠距辦公，持續關心縣民大小事，並說鄉親好友們的支持鼓勵與加油打氣，對她來說就是最棒的特效藥！

林姿妙今日在臉書表示，確診後她每天早上起床後第一件事就是先快篩，從隔離的第3天起就都是陰性反應，身體狀況也非常健康，今天雖然解隔離了，但仍自發使用快篩劑檢驗身體狀況，結果呈現陰性的一條線。

林姿妙指出，確診的日子，收到許多加油打氣，很抱歉讓大家擔心，但這7天她仍在官邸透過視訊遠距辦公，大家都很貼心要她多休息，但她也說不用太擔心，只要是縣政工作都會戮力以赴的完成，一天當三天用！

林姿妙說，縣民的小事就是我們的大事，謝謝縣府團隊們的用心與努力，也感謝所有關心她的鄉親好友們，「您們的鼓勵支持和加油打氣就是最棒的特效藥」，並提醒民眾若不幸染疫，要保持正向樂觀才能早日康復。