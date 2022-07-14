黃子佼在女兒黃玉米出生後成為曬娃魔人，今（14日）高興宣布將開PODCAST《爹地佼出來》邀請新手爸媽一同分享育嬰心情，黃子佼坦言自己屬於焦慮型的爸爸，每次看到女兒哭就會忍不住伸手抱她，反倒是孟耿如老神在在的說就讓她哭吧，黃子佼也忍不住揶揄女兒說：「她哭聲很有層次，非常戲劇性，真不愧是演員的小孩，很會演。」他也表示因為疫情關係，雙方爸媽目前都還沒見過黃玉米。

黃子佼透露女兒出生後，雖然沒有時間可以吵架，但夫妻倆還是會因為育兒問題發生爭執，他說小孩出生後等於在經歷過去交往期間不曾發生的事，所以2人對很多事感到陌生、不知所措，幾乎每次爭執都是為了瑣碎小事，所以沒什麼隔夜仇、誰先低頭認錯的問題，他也笑說這也不算是吵架，最多只能算是能量釋放。

黃子佼（右）開PODCAST節目《爹地佼出來》。（《爹地佼出來》提供）

日前孟耿如出席活動時，吃醋抱怨黃子佼現在看她跟看女兒的眼神明顯不同，黃子佼今幽默地說：「請她不要吃醋，因為這是必然的，看女兒一定會比較溫柔，耿如還是我心中的第一把交椅啦，只不過玉米現在坐在椅子上。」他也自爆下周孟耿如生日，他還沒準備好生日禮物，本想要當一天奶爸負責餵食黃玉米，不料當天已排滿工作。

黃子佼表示目前睡眠時間相當零碎，只能趁空檔補眠，「現在睡眠時間不能量化，只能3＋2、＋1.5小時這樣加，加到自己覺得差不多就好。」他透露目前最大的困擾不是睡眠問題，而是家中的空調，他笑說：「我現在回家都像打入冷宮，因為我很怕冷，但嬰兒是燥熱的，所以我家現在室溫都很低，所以現在我在家都要穿長袖發熱衣才行。」黃玉米目前已經出月子中心10天，平日都由保姆照顧，沒想過要請24小時保姆？黃子佼說孟耿如曾提議要請全天候保姆，但家中沒有空房間，自己也不習慣家中有外人，所以作罷。