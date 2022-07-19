「綜藝天王」吳宗憲近來家事不斷，去年二女兒吳則含（Vivian）與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）共結連理，大女兒吳姍儒（Sandy）今年初也結婚。今(19日)稍早，媒體報導，吳宗憲證實自己要當外公了，二女兒吳則含傳出已經懷孕3個月。

據《三立新聞網》報導，吳宗憲稍早受訪證實女兒有喜，家中將迎接新成員，樂見家族開枝散葉的他也相當期待，但他不敢多說什麼，笑說女兒是天蠍座的，會記仇，交給當事人自己宣布就好，至於懷的是男孩還是女孩？吳宗憲笑說都好，但自己偏愛女生。

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）去年和朱立倫外甥蔣豐蔚結婚。（圖／翻攝自 IG）

吳則含前年6月答應蔣豐蔚求婚，去年9月舉行婚禮，當時吳姍儒受訪開玩笑說因為疫情，婚禮被一延再延，「慶幸的是妹妹老公沒有換人，不用重新認識，（相處）滿順利的，替她高興」，而婚禮後吳宗憲曬出緊牽二女兒的照片，「這可是一個緊握的雙手⋯⋯爸爸的內心，給的不僅僅是祝福，要的是妳永遠都要幸福」。

吳則含去年9月嫁給和朱立倫外甥蔣豐蔚。（圖／容易文創提供）

雖然有個天王爸爸和金鐘獎加持的主持人姊姊，吳則含其實是家中較為低調的成員，不願被說靠爸爸，雖然曾在吳宗憲的公司當副總經理，但只任職3個月就離開，另闖自己的事業，改到貿易公司工作，蔣豐蔚也年輕有為，曾任蓋米執行長、威督國際創辦人、中華i創客國際交流協會理事長等職務。今吳則含傳出要當媽，一向健談的吳宗憲不敢多提女兒的預產期或孩子性別，但心情十分愉悅開心，直說：「家裡人多熱鬧！」