黃隊討論裝置藝術。（中視提供）

郭靜已強勢回歸《綜藝玩很大》，戰力大幅提升。（中視提供）

藝人坤達淨灘。（中視提供）

中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》再推全新企劃「玩很大打卡中」，主持人吳宗憲帶著8位成員，前往台灣北中南東各地，製作出屬於玩很大的打卡景點，希望藉由節目播出帶動在地觀光。日前節目接下基隆海洋科技博物館所委託的任務，利用淨灘後所留下的海廢，製作裝置藝術，希望吸引民眾前往海科館打卡，進而了解海洋問題。

錄影當天藝人頂著40度高溫，在大太陽底下一邊淨灘、一邊搜集裝置素材，衣服濕了又乾、乾了又濕，KID（林柏昇）更是爬進消波塊的縫隙清理垃圾，超級敬業。黃、黑兩隊藝人各自討論及製作，從鋸漂流木、上色、固定等都是藝人自己包辦，一路從早忙到晚，馬拉松式的任務，讓眾星大喊吃不消，連吳宗憲在經過一整天的錄影曝曬後，也脫水中暑躺在椅子上休息。

日前藝人郭靜因居家隔離缺席節目錄影，本周新播的一集她已強勢回歸，戰力大幅提升，在海洋知識答題環節，緊追舒子晨不放，更答出正解淘汰敵隊成員，而高速溜滑梯的畫畫功力堪稱一絕，她不但畫出題目關鍵圖案，還幫隊友秒作答得分，整個人脫胎換骨，表現令人驚艷。

而舒子晨本集成為黃隊的代班戰友，上節目被爆是來見偶像，而她也一臉害羞地望著黑隊的坤達，還說自己有加入後援會，這讓同隊的KID很擔心：「妳不能放水喔。」《綜藝玩很大》每周六晚10點在中視播出，三立都會台每周日晚8點也能收看。