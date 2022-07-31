華語天后李玟（Co Co）昨（30日）登上第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮擔任表演嘉賓，她演唱代表金曲《刀馬旦》卻大走音，事隔一夜後，李玟稍早在微博道歉：「我真的很慚愧，很抱歉，周六晚上本應該給大家呈現更加完美的舞台的，讓大家失望了」，坦承走音是因耳機出問題。

李玟昨霸氣登上百花獎舞台，演唱代表金曲《刀馬旦》，李玟除了走音外，也顯得氣喘吁吁，儘管主持人佟麗婭緩頰說：「可以看得出來，李玟很激動。」但部分網友還是不買單，紛紛酸「好難聽」、「車禍現場」等負評。

事隔一夜後，李玟今（31日）中午在微博道歉：「看到昨天大家的回饋，我也很懊惱難過，耳返（耳機）確實出了問題，這次歌曲有hiphop元素，所以低鼓low bass非常重，把我的聲音蓋住了，更加聽不到，處於兩耳抹黑的狀態，我也盡自己最大努力完成了表演。」

李玟自責說：「我真的很慚愧，很抱歉，周六晚上本應該給大家呈現更加完美的舞台的，讓大家失望了，我心裡面也很遺憾，想跟大家說聲對不起，我會從此次表演中總結經驗，下次一定更加努力展示一個最棒的表演給大家。」李玟道歉文一出後，微博立刻以「李玟回應百花獎唱歌跑調」登上熱搜榜。

李玟微博全文。（圖／取材自李玟微博）