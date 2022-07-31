42歲港星張柏芝與前夫謝霆鋒育有一對兒子Lucas和Quintus，接著在2018年無預警宣布生下第三胎兒子Marcus，但張柏芝始終沒有透露生父身份。感情生活成謎的張柏芝，日前則驚喊家中再添一女，引發外界好期，而新成員其實就是張柏芝飼養的愛犬。

張柏芝雖然已是三個的媽，不過她向來喜歡小朋友，張柏芝日前還興奮宣布，家中再添一女，引發外界好奇，而新成員就是張柏芝飼養的愛犬，她在IG曬出「小女兒」的照片和影片，不只親自幫狗狗洗澡、準備狗窩，還笑稱毛孩子是「傻豬」，儘管狗狗會咬她的腳，傷勢疼痛的張柏芝還是買了骨頭形狀的零食給狗狗，不難看出張柏芝對毛孩子疼愛有加。

張柏芝的家庭新成員就是她飼養的愛犬。（圖／取材自張柏芝 Instagram）

現在張柏芝要照顧3個兒子和一個狗狗，雖然生活忙碌，不過張柏芝仍利用時間去滑水、追劇，生活相當愜意，而不吝嗇分享生活的張柏芝，日前則在網上曬出和大兒子Lucas看電影照，儘管14歲Lucas整張臉被貼圖遮住，不過頂著一顆捲髮、身形高瘦的他，仍難掩文青帥哥的氣息，張柏芝還甜喊「兩人世界」，看得出她很滿意母子倆的親子時光。

其實，張柏芝過去在節目中，就被問到是否支持兒子出道，她當時大方說：「我完全不會抗拒」，更表示如果兒子發展得比自己或謝霆鋒好，她會感到驕傲。