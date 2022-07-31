女星趙小僑和劉亮佐2017年結婚，兩人求子之路走得艱辛，終於在7月初迎來女兒「典典寶寶」誕生，令許多人感動獻上祝福。趙小僑目前仍在坐月子，也經常在網路上分享寶寶的可愛模樣，近日她在社群媒體發文表示，自己夢到女兒一夕之間長大，最後卻又消失在她手中，詭異夢境讓她嚇得放聲大哭，竟也意外引起不少網友共鳴。

趙小僑29日在臉書發文，透露自己做了一個夢，才剛出生的女兒典典在夢裡忽然變得很成熟，「她很靈活地從床上爬下來，然後咿咿呀呀跟我講了很多外星語，我覺得很驚訝，怎麼她一夕之間就長大了。」隨後夢境換到了另一個場景，典典在沙發上睡著了，連被親戚不小心坐到也沒有反應，後來趙小僑帶著弄溼身體的女兒回家洗澡、換衣服，不料卻面臨突發狀況，嚇得她忍不住放聲大哭。

趙小僑說，自己不知為何把典典跟花放在一起包成了花束，當她正想把小孩抱出來的時候，「她開始漸漸漸漸的縮小，然後在我手裡面消失了。」手足無措的她不禁哭了起來，驚醒後就接到了護理師打來的電話，告知女兒喝奶的時間到了。夢到如此離奇的情節，也讓趙小僑感嘆：「我最近是不是太累了還是太焦慮了？」

貼文一出，不僅吸引超過2萬人按讚關注，也有不少人對趙小僑的經歷產生共鳴，紛紛留言鼓勵剛成為新手媽媽的她，也希望她放鬆心情，不需要有壓力，「因為孩子得來不易，所以媽媽會焦慮。」、「新手媽媽都會這樣，既期待孩子成長，又害怕孩子受傷。」、「我也曾經夢過類似的夢，孩子是我們的心頭肉啊！」