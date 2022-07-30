大陸女星朱珠過去曾連續8年入選「全球百大最美臉孔」，還以東方美人外型勇闖好萊塢，被外界譽為「大陸第一美」，去（2021）年閃婚清華大學美術系教授王昀佳後，讓大票男粉絲心碎；朱珠去年婚後不到半年生下寶貝女兒，但產後被笑體態腫了，日前她過38歲生日曬出絕美近況照，低胸禮服曼妙曲線全被看光。

朱珠去年閃婚，對象不是曾爆出戀情的法拉利總裁拉波埃爾坎，而是清華大學美術系教授王昀佳，帥氣高壯外型和她十分匹配，婚後半年又生下寶貝女兒，升格人母；朱珠產後有被拍到臃腫身材，被譏笑真的有了「媽媽臀」，回不去「大陸第一美」的模樣。

朱珠38歲近況照辣翻。(圖/ 摘自朱珠ZhuZhu微博)

不過，朱珠並未把酸言酸語放心上，她經常在微博分享她的日常生活，幾乎都是跑健身房運動，或是在家做瑜珈，對自我體態管理相當嚴格，她也熱愛打網球，她也曾自曝每個星期都有固定運動，相當有規律。

7月19日是朱珠38歲生日，她在微博發文感謝所有人和自己，更有感而發地說，「時光一去不再復，但存在過的時間就是禮物。不求青春駐足，但願不負時光」；而她也附上近期美照，浪漫長髮披肩，身穿一件大U領超低胸黑禮服，不僅洩胸前春光，纖細曼妙曲線辣到不行。