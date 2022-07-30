教育部明訂老師不可以體罰學生，一位媽媽發文控訴，女兒在學校被老師罰站4分鐘，只因為和朋友玩耍過程中，不慎碰到課堂上要使用的玻璃器具，讓她覺得很不妥，想要申訴該幼兒園體罰。4千多位家長看了卻紛紛撻伐說，外面的世界太危險了，請這位媽媽把孩子帶回家自己教，不要出來殘害有愛心的老師。

一名女網友昨在臉書社團《靠北幼兒園》上發文表示，女兒回家告訴她，在學校被老師罰站4分鐘，但當天下課去接孩子的時候，老師卻什麼也沒說，翻了翻聯絡本上面也沒有寫到這件事情，讓原PO覺得很不可思議，老師怎麼可以什麼都沒說就罰站呢？

女網友指出，問了女兒為什麼被老師處罰，女兒說是因為某堂課會擺玻璃的器具，老師叮囑不能碰，結果她與同學玩耍時卻不小心碰到器具，讓老師大發雷霆。了解完被罰站的原因後，她隔天便到學校與老師對質，但老師卻說，她已經再三強調小朋友不准碰，但這些被罰站的小朋友就是講不聽，最後她才會讓他們罰站4分鐘。

女網友表示，她知道玻璃很危險，那學校上課一定要用玻璃製的東西嗎？不能換成別的嗎？而且她覺得幼兒園的處理態度與道歉態度都沒有讓她感覺到有誠意，反而還一直說她的孩子亂丟玩偶差點砸破玻璃，但最後就是沒有砸破啊？而且孩子就只是在玩而已，又不是故意要去碰，而且罰站就是體罰吧？不知道可以從哪個管道申訴處理。

文章引起全網撻伐，不少網友大呼挺不下去！媽媽要不要去申請在家自學。「玻璃心比玻璃可怕」、「請帶回自己教，不要傷害有愛心老師」、「在家沒規矩，學校也不准教？媽媽不考慮在家自己教嗎」、「真心建議自己教，這樣就不會被罰站」、「等玻璃破了，孩子受傷，是否又要怪老師沒顧好孩子？學校太危險了，媽媽還是把孩子帶回家自己顧比較安全」。

另有許多網友點出關鍵說，現在小孩不能打罵，遇到這種講不聽的小朋友，老師只能使出手段小小懲戒，而且只是罰站4分鐘，又不是40分鐘，就是要讓小朋友知道自己錯在哪，要不然真的打破玻璃，導致自己或是其他同學受傷怎麼辦？

根據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項 」第22條提到關於「教師之一般管教措施 」其中第13項明訂，老師要求學生站立反省。但每次不得超過一堂課，每日累計不得超過2小時，換句話說，就是只要單日罰站不超過2小時就不構成體罰。