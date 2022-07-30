桃園1名女網友本月初到當地1間花店訂購「零食花束」，該花束內有滿滿各式零食，想作為女兒畢業禮物，當時店家開價1千，月底她取貨時一看成品相當粗糙，暴怒罵毫無美感，而店家甚至發文反嗆「包成這樣，還在那邊嫌，不爽賣你，我就是囂張」，成品照片曝光引來大批網友砲轟。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前月初在桃園某花店訂購「零食花束」想當作女兒畢業禮物，當時還拿出圖片給店家參考，店家喊價1千元，之後店家完成後，她一看成品完全不能接受，店家再次更改包裝後，她仍不滿意，氣憤說「隨便包一包，一點層次美感都沒有」。

女網友到花店訂購「零食花束」，當時店家開價1千，月底她取貨時一看成品相當粗糙，店家還反嗆「包成這樣，還在那邊嫌，不爽賣你，我就是囂張」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該店家反嗆客人「包成這樣，還在那邊嫌，不爽賣你，我就是囂張」，事後再度發文道歉。（翻攝自該店家臉書）

該花店店家之後還在網路發文罵「到底哪個王X蛋發明這東西」，還說已經特地到賣場幫客人買材料，卻遭到顧客嫌棄，店家最後痛批「包成這樣，還在那邊嫌，不爽賣你，我就是囂張」，最後更怒指原PO是「78的楊梅人」；原PO之後曝光截圖反控告店家毫無誠信、誠意，還批評客人。

零食花束的照片與店家發文內容曝光後，其他網友紛紛留言「我個人覺得罐頭塔都比他美」、「我是你女兒的話我會希望一千直接給我」、「重點他太壞了吧 ，不想賣一開始說好就好，接了又在那有的沒的，很不行」、「包成這樣還敢收錢！還不爽賣咧，送我都不要」、「自己買零食、包裝紙等材料，我來包一包，應該成本不到400元」、「隨便找個小孩包都好看」。