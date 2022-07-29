新北市近年積極營造板橋府中美學示範基地計畫，經發局近期推出「亮點美學店家」活動，招募30家特色店家，希望店家自行營造特色產品、環境。不過，該計畫須店家自掏腰包改善，又僅提供10名店家獎金，雖然方案立意良善，但地方質疑實質效益不大。對此，經發局表示，已有超過50間店家參與徵選計畫，市府未來將會提供一系列振興店家活動，盼帶動府中人潮。

經發局推動「府中商圈街區營造計畫-亮點美學店家徵選」，徵選「亮點美學店家」及「友善店家」，募集30家具有在地特色、獨特性和環境美化的店家，邀請評審對產品、文化、環境、服務四大面向評分，總獎金30萬元，但僅有5個獎項、10名店家能獲得獎金，其餘20名店家則是獲得獎狀。

由於府中商圈近年人潮大減，又受疫情影響，多數商家收入微薄，亮點美學店家徵選要店家自行營造特色，給予獎金又過低，質疑效益不大。市議員劉美芳說，她從小在府中商圈長大，近年來商圈出現退租潮，商家經營實在困難，若參與該活動又要花心思，思考店內佈置、產品設計等活動，市府推出徵選活動經費實在太少，感覺有點敷衍。

板橋區市議員參選人黃淑君表示，市府推出徵件活動利益良善，但是獎勵配套需要審慎思考，府中雙城計畫整體營造的美感相當不錯，但不應該叫店家自掏腰包營造亮點，而是需要由市府創造亮點，希望市府多舉辦振興紓困活動。

府中商圈理事長劉朝翔表示，亮點美學店家徵件在台北市行之有年，市府首次辦理是採鼓勵性質，近期也積極在商圈舉辦時尚走秀、跳舞等活動搭配，不過，若是明年有機會延續辦理，希望市府補助獲選店家佈置、改善環境。

經發局表示，亮點美學店家徵選是希望透過徵選競賽的方式，鼓勵店家美化自身店家，營造整體美學環境，除了該計畫外，市府每年提供400萬補助給商圈，府中商圈今年已獲得25萬元經費，預計挑選商圈一處設置牆面藝術彩繪，以互動地貼形式施作，透過邀請網紅來府中商圈踩線，節目吸引閱聽眾到府中打卡上傳照片抽好禮府中券，有機會提升整體商圈業績。