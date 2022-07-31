大陸女星張穎穎和汪小菲緋聞不斷，日前爆出汪小菲主動在朋友圈上傳同框照，與女方十指緊扣，疑似向朋友認愛兩人關係，且他們多次被媒體拍攝到同遊逛街，八卦熱點越來越多，昨(30日) 張穎穎更新短影片，無名指戴著巨型鑽戒再度引發揣測。

張穎穎上傳短片中，可以看到張穎穎一頭烏黑的長發披肩，頭戴粉色發箍，完整地把整張臉露了出來，張穎穎的素顏乾淨無暇，大眼睛與柳葉眉顯得五官立體，只差塗上口紅；她穿著粉紅色細吊帶上衣，美麗的鎖骨顯現出來，並微笑對著鏡頭比“耶”。

張穎穎在影片中，佩戴上戒指，引起網友熱議。(圖/微博)

此外，張穎穎親切的回應粉絲詢問身材相關問題，她透露「應該跟我從小學跳舞有關，之後就是堅持運動，不要過分追求白幼瘦，不要有容貌焦慮，一定要有自信，我個人就非常喜歡曬太陽！」提醒網友對自己要有自信，這個散發正能量的影片，被眼尖的網友發現，張穎穎手上無名指套著巨型鑽戒，隨即掀起一波討論。

網友紛紛留言表示：「什麼時候舉行盛大的婚禮呀」、「這是官宣了嗎？大家看到大鑽戒了嗎」、「她在展示戒指嗎」，同時也湧入酸諷評語：「故意曬無名指的戒指」、「你居然在普及正能量」有網友從下方的留言發現張穎穎一直在刪留言，看來這段戀情有非常多兩極的意見。