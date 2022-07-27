45歲藝人海芬（海裕芬）今（27日）曬出超音波照片，無預警宣布懷孕，未透露孩子爸身分，引發外界高度關注。與海裕芬有20年交情的「台灣第一名模」林志玲，得知好友懷孕後欣喜若狂，除了親送祝福，也期待未來兩人能交流媽媽經。

根據《三立新聞網》報導，林志玲透過經紀人恭喜海裕芬：「太意外太太驚喜了～姐姐得知這個好消息之後也很開心，已經獻上滿滿的祝福！期待之後與海芬姐一起交流媽媽經。」

海裕芬因演出《花甲男孩轉大人》被封「國民姑姑」，單身多年的她，2年前曾在曾之喬的YouTube節目中坦言，就算不結婚也一定要在一、兩年內生寶寶；如今2年過去，海裕芬終於如願，27日上午在臉書宣布懷孕喜訊，還自嘲：「我是老蚌，名符其實吧！」接著透露自己從前總羨慕別人的幸福溫馨，現在總算等到擁抱專屬自己的親情，但這段期間工作量未減，衣服因懷孕越來越緊，對造型組感到抱歉，不過礙於怕影響拍攝進度，一直忍到殺青才公布好消息。

海裕芬透露胎兒狀況穩定，之後就要隨時更新一暝大一吋的尺寸表，相當期待自己的「老蚌奇育記」，更幽默地表示：「如果以後有人再笑我會孤老終身，不要怪我就要用母乳噴射反擊喔」喜訊一出，許多圈內好友和網友紛紛留言祝福。