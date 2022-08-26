林志穎上個月22日發生嚴重車禍，400萬特斯拉燒成火球，臉和肩膀也多處骨折，緊急送進林口長庚醫院動手術，日前（23日）傳出出院的好消息，稍早，他在臉書報平安感謝大家這段時間的關心，待身體狀況更好時，會再度返回工作崗位，也不忘呼籲所有人千萬不要相信謠言。

47歲林志穎上月22日開特斯拉行經桃園蘆竹區中正橋時，發生不明原因自撞分隔島，當下車頭嚴重起火，幸好有好心的路過民眾將他及兒子從車內及時拉出，才讓他免於火吻。林志穎受傷後被送到林口長庚醫院，被診斷有多處受傷及骨折，尤其是臉部重建和復健至少需要一年。

本月16日，林志穎太太陳若儀首度分享老公在病榻上的照片，圖中兩人手牽著手，陳若儀感嘆寫下：「挺過風雨，終究會看見曙光」，意指兩人會攜手走過風雨，上月底是兩人結婚9周年紀念日，往年夫妻倆都會分享慶祝照片，今年陳若儀選擇低調度過，更低調說：「很感恩大家的關心，志穎每天的狀況都有進步，感謝長庚醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福」。

近日港媒爆出林志穎開完顏面手術後，恢復狀況不理想，因用鈦金屬固定顏面骨骼，無法自行進食，只能使用鼻胃管，林志穎所屬吉米工作室則回應：「謝謝關心，目前休養中，暫時先不回應。」另有報導指出為林志穎操刀的林口長庚醫院院長陳建宗表示，他術後恢復情況良好，目前已經出院也可以自己飲食，吉米工作室則說：「病人正在休養中，有關這幾天消息請勿無中生有，以訛傳訛，若有更新消息會再通知大家，謝謝關心」，未正面回應返家一事。

林志穎稍早於臉書發文，也是車禍後首度透露自身狀況，他表示非常感謝這陣子所有人的關心，謝謝在第一時間救起他跟Jenson 的恩人，目前已經返回家中休養，也在專業醫療照護下完成相關程序，只是還需要多點時間復健及休養，待身體狀況更好時，會再度返回工作崗位，目前只想利用這段時間多陪伴家人，更不忘呼籲外界不要相信沒有經過證實的謠言。

關於林志穎實際身體狀況，吉米工作室也給出回應：「有關手術的狀況是右手肩膀肱骨粉碎性骨折，目前在手臂裡面放了鈦合金，車禍同步也造成顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道也產生了右側氣血胸，在加護病房待了10天，目前復原狀況良好，剩下右肩膀還持續疼痛；關於車禍的問題如之前聲明所述，會配合相關單位進行說明，其他內容不再多做闡述，目前先讓林志穎先生進行休養及陪伴家人，再次謝謝大家關心。」