藝人陸元琪6年前結束和音樂人袁惟仁的14年婚姻後，她自此母代父職挑起照顧一對兒女的責任，未料後來發生袁惟仁跌倒變植物人一事，讓陸元琪的經濟負擔更顯沉重，近來她改投入電商團購事業，結果她說與直銷合作卻未收到應有報酬，無奈感嘆「做人不要這樣」，還形容自己傷口被抹上鹽巴。

陸元琪1日在FB發文表示，她辛苦投入精油的直銷團隊後，結果不僅未給她獎金6000多元，還被人說閒話拿過量的精油，同時更誣賴說她指團隊在利用自己，讓她忍不住直呼：「我並沒有口出惡言，我只是想收到這筆獎金，被形容成這樣，我真的很痛」，而且當初承諾的都沒給她，最後反問難道她的人生只有怨恨嗎？

陸元琪表示，這6000多元是她半個月的獎金，哪知15天前稱隔天給她卻沒給，對此，她透露即使經濟不寬裕、也不敢催，怎麼變成是她心有怨恨；另一方面，陸元琪也想澄清，她沒有告訴直銷「妳們利用我」，而且她也截圖所有對話才退出群組，千萬不要胡亂栽贓給她，最後直嘆：「我的心被傷了」

稍早，陸元琪表示她已收到應得費用，並表示自己並沒有討拍，只是要幫自己澄清，儘管事情算有個想要的結果，她仍心有戚戚焉地說：「需要這麼大的波折嗎？心好累，愛自己一下吧」；如今的她重新忙起工作，讓自己慢慢恢復常規中，FB又照常開起直播，只是經歷此事後，她感嘆：「但胸悶得很難受」。