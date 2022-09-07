女藝人佩真因和合作泡菜直播，借款46萬元給澎恰恰，事後她卻表示至今未收到還款，接著自曝走在大街，遇到潑糞衰事，讓她不禁哀嘆：「人在家中坐，禍從天上來」，讓她當下氣得報警求助。近日佩真曝光「潑糞案」更衰內幕，原來「此糞非彼份」，透露之所以出入警局，是因為澎恰恰控告詐欺罪，令她傻眼感嘆真不懂。

佩真去年借出高達46萬，如今反成被告無法忍受，日前她親赴北市刑事大樓做筆錄，還在臉書寫下心得：「人在家中坐，禍從天上來，走在路上還會遇到潑糞仔，清者自清，真相終會有水落石出的一天，誇張的這一趟。」貼文一出，讓粉絲既好奇又不捨，不過當時只說了句：「偵查不公開」，並未透露更多細節。

佩真親曬做筆錄時的合照，感嘆借錢被告太誇張。(圖/佩真 FB)

事隔數日，佩真才跳出解釋，其實是被號稱「澎恰恰債務清償小組」的代表人簡先生控告。根據《今日新聞網》報導，佩真坦承，她收到臺北市警察局刑事警察大隊通知做筆錄，到場後才知道被控詐欺罪，讓她無奈表示，借錢給人反而攬上官司。

佩真最新貼文寫，她不禁許願屎運趕快過去。(圖/佩真 FB)

佩真表示，她無端成為被告後，常在直播被人說閒話，但她與簡先生素昧平生，等案件一偵結，她會請律師出面說明。澎恰恰的經紀人小多對此表示，控告詐欺和澎恰恰毫無關聯，並表示不清楚簡先生的提告事由，目前還款計畫仍善意進行中；至於當時泡菜直播廠商負責人吳先生，則列為此次案件證人做筆錄，他說直播商品貨款已化為泡影，剩下債務應是澎恰恰跟佩真的事，盼不要再將第三者牽扯其中。