欠錢還這麼囂張，新北市三重區日前有名林姓男子欲幫姐姐討回債款，結果與欠債者約出談判時，對方一言不合竟持刀砍傷林男後逃逸，警方獲報後立刻在3小時內將人逮回，全案依傷害罪法辦。

據了解，由於41歲林男及另一名39歲的林男疑似欠下約20萬元的債務，因此債主的弟弟39歲林男將兩人約出喬債務問題，沒想到雙方一言不和發生口角爭執後，欠債一方竟拿出刀械砍傷債主弟弟，之後在路旁搭上接應的小客車後駛駛離逃逸。

經過民眾目睹後立刻報警，警方趕抵現場時，發現遭砍的林男蹲坐在現場路邊，頭部及手部皆遭砍傷，隨即將其送醫治療，所幸所受的都是輕傷，並無大礙。

三重警分局隨後組成專案小組進行追緝，不到3小時就分別從新店區以及台北市萬華區將2名砍人犯嫌逮回，另外駕車接應的54歲曹男以及當時在車上的乘客李男也帶回警局，詢後將林男2人依傷害罪移請新北地方檢察署偵辦，而曹男及李男則列關係人。