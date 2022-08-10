李友廷9日釋出首波主打〈記得我〉，坦言唱出近幾年生活中的焦慮不安，並藉機向等候多時的歌迷表達歉意：「有一點愧疚感，不好意思讓大家久等了。」更宣布自九月起將開啟北中南巡迴專場，用Live演出向粉絲賠罪「毀失禮」。

他新歌接著期盼大家要「記得我」，在在透露出李友廷潛藏的不安全感，他打趣說：「這麼說起來我好像是個『情緒勒索系』歌手？我會改進！」〈記得我〉MV找來巫建和、姚以緹攜手共譜一段「霸道黑幫老大的末日戀」，李友廷則飾演幫派小弟。

平時給人文青乖乖牌形象的他，分享求學時期曾和同學吵架，一言不合便往對方的肚子揮拳，沒想到自己卻扭到手，礙於面子只好裝沒事，卻還是被發現臉色不對勁，反而被安慰，兩人進而成為好友，也讓他體認到自己無法耍壞當狠角色：「所以這次的拍攝對我來說格外新鮮，可以體驗一個全新的人設，我在片場不斷嚼口香糖，希望能增加一點江湖味。」並透露，為了這次的MV，他還特地把經典電影「古惑仔」重新複習一遍，試著揣摩鄭伊健的眉宇神韻。