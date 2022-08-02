羅志祥昨(1日)在臉書曬出一張飛機圖，並PO文預告「她要回來了」，引發網友諸多聯想，瘋猜指的應該就是「蝴蝶姐姐」愷樂，沒想到事隔一小時，前女友周揚青也在個人IG貼出與飛機合照，讓網友驚呼：「不會復合了吧」。

羅志祥無預警發文寫下「她要回來了」，接著附上一張飛機翱翔天際的照片，但未清楚指明對象是誰，立刻引發外界好奇心，紛紛推測是被扯入「豬揚變色」糾紛，並淡出演藝圈2年的愷樂，但也有人推測是他的「反串分身」朱碧石，不過才相隔一小時左右，前女友周揚青在IG貼出和飛機合照，並附上飛機圖示，疑似回應羅志祥PO文，立刻引起網友暴動，推測兩人是否已經復合。

她 要回來了！ 由羅志祥 SHOW 發佈於 2022年8月1日 星期一

羅志祥深夜不賣關子，直接在臉書公開對方身分，只見他寫下「朱小姐坐飛機辛苦了！今晚請好好休息，明天工作順利」，指的就是「反串分身」朱碧石，對此，網友紛紛留言：「朱碧石期待您復出帶給大家歡樂」、「好久不見的朱碧石終於要回來了」、「歡迎朱小姐回來台灣，朱小姐需要隔離嗎」、「幫我轉告朱女神～請她加油拍美一點喔」。

朱小姐 坐飛機辛苦了 請好好休息 明天拍攝MV 工作順利！ 由羅志祥 SHOW 發佈於 2022年8月1日 星期一

羅志祥過去在大陸實境節目《極限挑戰》中挑戰男扮女裝，並取名叫「朱碧石」，還推出1張單曲《你幹嘛》，沒想到大獲好評，更一度登上微博熱搜，還被封為「新一代女神」，當時有網友惡搞蔡依林，將她的臉P到朱碧石MV中，沒想到沒有違和感，連蔡依林也被網友創意逗樂，轉發到個人微博。