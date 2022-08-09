國民黨高市議員鍾易仲今（9）日質詢時，問及市長陳其邁當初為何擔任國民兵，是因為身心理有狀況嗎？陳其邁首度坦言，自己有脊椎側彎問題，因此經體位鑑定後服國民兵，目前狀況沒有好一點。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員鍾易仲今（9）日質詢時，問及市長陳其邁當初為何擔任國民兵，是因為身心理有狀況嗎？陳其邁首度坦言，自己有脊柱側彎問題，因此經體位鑑定後服國民兵，目前狀況沒有好一點。

鍾易仲表示，今年3月質詢時，陳其邁曾提過大學時有到成功嶺受訓過，但當時成功嶺訓練很操，質疑陳其邁在大學那段時間，身體非常好，但為何大學畢業後，要去服兵役卻變成國民兵，體位是什麼問題？是身體，還是心理問題？

對此，陳其邁答詢時說，「我是服國民兵，上次已說做說明，根據相關體位的鑑定」。鍾易仲持續追問，是身體上面的問題嗎？大家都對你身體狀況很關心，市長只有一位，像台北市長參選人蔣萬安當補充兵，是因為椎間盤問題，後續要打籃球等運動做復健。

鍾易仲問陳其邁「那你現在身體有好一點嗎？是否有改善這問題？陳其邁這才吐露，「鍾議員，我有脊柱側彎」鍾再問，現在有好一點？陳其邁回「沒有好一點」。

鍾易仲表示，針對陳其邁脊椎側彎，可以請幕僚換適合脊椎角度的椅子或靠背，畢竟大家很擔心，也希望市長有好的身體可以打拚。對此，陳其邁簡短回應「謝謝議員關心」。