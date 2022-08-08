陸軍金門防衛指揮部表示，今(8)日晚間發現無人機1批1架次，進入金門地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部說明，今晚對岸無人機出現地點是在金門西北角，面對大陸的東一點紅據點上空。1949年「古寧頭戰役」共軍船隻即是從嚨口附近的東一點紅與後來發生激烈巷戰的林厝村西一點紅之間登陸。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。