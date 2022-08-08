社區關懷據點提供健康設施，楊鎮浯也親自體驗一下。（縣府提供）

社區關懷據點提供健康設施，圖為室內木球運動。（縣府提供）

金門金城鎮富康一村金城新莊社區照顧關懷據點，自7／1起辦理星期一至星期五定期供餐，縣長楊鎮浯在父親節的今天實地訪視，傳達溫馨的關懷。

富康一村金城新莊社區照顧關懷據點在今年3／1成立，由理事長周鳳珠、總幹事吳柏岸及志工隊長黃秀治帶領20位多志工朋友提供西門里長輩關懷訪視、健康促進及老人共餐服務，並於本年7月1日起辦理星期一至星期五定期供餐。

楊鎮浯表示，長幼照顧服務是縣政重點工作之一，他上任後全力推動建構完善的在地老化照顧網，目的是讓在外打拚的少年郎無後顧之憂，可以安心工作。近2年社區照顧關懷據點由26處增加至41處，定期共餐據點由11處增加至34處，每日用餐長輩人數更由752人增加至3119人，村里涵蓋率由54％增加至88％，共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長，並於109年榮獲衛生福利部頒發卓越縣市特別獎。