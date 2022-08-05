2000多位鄉親和遊客蜂擁來到，在美食飄香和微風輕送中，分享看海品嘗好口味，海島東北角限定的新體驗。（金門縣府觀光處提供）

現場也安排多項互動遊戲，受到年輕學子的歡迎。（金門縣府觀光處提供）

官澳灣口海濱公園風光迷人，最適合全家親子遊。（金門縣府觀光處提供）

現場也安排「卡丁車」等多項遊戲，受到大、小朋友的歡迎。（金門縣府觀光處提供）

搭上恐龍熱潮，小朋友好開心！（金門縣府觀光處提供）

2022金門首場「台金餐車聯合市集」今晚在官澳灣口海濱公園開賣，2000多位鄉親和遊客蜂擁來到，在美食飄香和微風輕送中，分享看海品嘗好口味，海島東北角限定的新體驗。

這項8／5至8／7每天下午3時至晚上9時，在官澳灣口海濱公園登場的海邊大市集，邀集金門在地特色商家及台灣高人氣餐車大會師，包括日斤餐車、逐夢烤餅、尋路Find the way、樹巢Tree Nest、小俠愛吃沙威瑪、Walk Barista瓦克咖啡等，提供多樣化的美食餐飲，同時規畫趣味十足的親子活動。

今晚首場在夕陽餘暉中登場，吸引鄉親扶老攜幼來到，隨著夜幕降臨，也有不少外地遊客湧進，現場各種美食香味四溢，海岸人潮穿梭來去，將海島東北隅蘊集出難得一見的繽紛風光。

縣府觀光處長丁健剛說明，市集會場將在連3天活動中，安排野營包廂、SUP立槳、高粱掃帚手作等體驗單元，以及互動魔術泡泡表演，並邀請台灣嘻哈團體Sugar Daddy蜜糖老爹、抒發系歌手麻琴-Makoto、甜美小清新王喬伊Joyin 與金門在地樂團璇福Radio、自造幫、EDW樂團等共襄盛舉。活動詳情可關注「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁。