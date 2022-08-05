艾薇首度挑戰現場演出收音。（環球音樂提供）

艾薇（右）與獨奏藝術家Jay Dub合作拍攝MV。（環球音樂提供）

艾薇新單曲〈悲傷的五個步驟〉今（5）數位單曲、MV全面上線。首度接受One Take任務挑戰的她直呼：「真的滿有難度。」一手促成此次企劃的製作人阿弟仔要求很高，加上艾薇力求完美的個性，幾乎把自己逼到一個極限，靠的不只是天賦和毅力，還有困境中勇往直前的柔軟彈性；MV拍攝當天現場受許多環境音的影響，必須一直重來，加上她要把自己完全放進情緒裡面來詮釋歌曲，當天就連笑都要規定自己不能笑太久，所幸艾薇事前的充裕準備，加上工作團隊齊心協力，MV拍攝現場錄製不到10個Take就完成任務，一氣呵成。

〈悲傷的五個步驟〉MV將場景設定在高雄衛武營廣場，除了本身建築充滿藝術氣息，廣場上鋼琴也是團隊們會選擇衛武營的原因。拍攝現場有好幾個Take都因為周圍的鳥聲、車聲、機器聲音，而導致拍攝暫停，好在最後團隊還是克服重重困難，艾薇也很努力的詮釋每一次的演唱，完成了這次的MV拍攝，艾薇以一身單純潔白的服裝代表擁抱對音樂的初衷，搭配動人心弦的鋼琴演奏，是一首沉浸式聆聽歌聲與琴聲在悲傷對話著的歌。

這次拍攝最難的是MV和聲音都是One Take，艾薇必須同時控制自己的聲音和表情、肢體，像是不能亂動、表情不能太誇張等，但又不能因為顧及這些而分心，導致最後沒唱好，或是情緒表現沒有到位；對此，從錄音到拍MV全程親自監督的製作人阿弟仔讚譽有加，他表示很難有歌手可以做到One Take，當初在錄音室發現艾薇有這樣的天分，覺得若沒好好利用真的是糟蹋了，也很順利地克服一切困難完成任務，艾薇也終於可以放開大呼：「One Take挑戰成功！」