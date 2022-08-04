改編自同名漫畫的日本BL劇《歡迎光臨自助洗衣店》由草川拓彌與西垣匠攜手主演，都擁有BL劇演出經驗的2人，對於能合作感到相當新鮮，回憶起初次見面的情況，草川覺得背著背包的西垣很可愛，西垣則是原本看到草川在先前其他BL作品中活潑的一面，結果沒想到對方竟是走文靜路線。

對於再度演出BL作品的感想，草川拓彌表示上部作品並沒有感情線，不過當自己親身參與後，感受到這是個很美的世界觀，且不會特別意識到「這是部BL作品」，而是當作戀愛作品在拍攝，並強調因為「戀愛是自由的」，該劇主題就是「純粹的愛」，希望大家能以這種角度來欣賞；西垣匠則因為以前有參與過，覺得這樣的世界觀很美，更提出「不是著重在愛同性別的人，而是愛上的人剛好跟自己是同性別」，表示所謂的愛與性別無關，在演出的過程中都有很深的體會。

至於詮釋角色有沒有碰到什麼困難的地方，草川拓彌透露自己飾演的湊晃在「如何表示驚慌或困擾」這個部分下了很大的工夫，內心想著「因為是漫改作品，所以絕對不能搞砸」；而西垣匠則表示演出的香月慎太郎是十項全能的角色，在詮釋的時候必須要有足夠的說服力，該如何表現這部分有些困難，但這個角色某部分跟自己很像，在覺得滿有趣的同時也產生不少共鳴，所以演出的時候以大膽的方式去呈現。

該片講述繼承祖父的舊投幣式洗衣店，即將邁入30歲的湊晃，和作為客人來到這裡的帥氣高中生香月慎太郎，2人跨越年齡的差距，成為相談甚歡的好友。晃某天在聊天時不小心透露自己是同性戀，本以為會被慎太郎排斥，沒想到這年輕男孩居然開始展開熱烈追求，令他難以招架。2人不忘推薦該劇的看點，透露拍攝泳池那個橋段時其實當天冷得要命，但因故事設定是在夏天，所以他們都拍到冷爆，還有被棉被裹住那段也請觀眾別錯過。

《歡迎光臨自助洗衣店》於friDay影音每週三獨家同步跟播日本。