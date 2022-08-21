21名黑衣人深夜聚眾鬥毆，警方以車追人將全數逮捕移送。（翻攝畫面）

台北市警松山分局松山派出所本月10日清晨接獲民眾報案稱，松河街附近有黑衣人聚集鬥毆，立即派遣優勢警力到場，但現場僅剩傷者張姓男子及其4名友人在場，警方協助就醫，另為釐清案情，將餘4人帶返所偵辦。事後，警方查出是竹聯幫明仁會成員，疑似為了女子爭風吃醋而內訌，已陸續傳喚通知、逮捕21人送辦。

警方調查，張姓男子的謝姓友人與另名馮姓男子，因共同追求綽號Tina的女子，彼此早有嫌隙，相約10日清晨5時許於松山區松河街附近談判，並各自找來朋友助陣，不料雙方一言不合發生衝突，持刀、棍互毆，過程中，馮男友人曾男持刀砍傷張男手臂，犯後主嫌曾男等人立即駕車離去，躲避查緝。

松山分局組成專案小組，調閱錄影監視器以車追人，鎖定衝突雙方共5車21人，並報請北檢指揮偵辦，11日晚間在新北市三峽區追緝曾男到案，並陸續緝獲其餘犯嫌到案。警詢後，全案以涉依妨害秩序、殺人未遂及傷害等罪嫌送北檢偵辦。

由於21人中有不少未成年，且兩派各自有竹聯幫明仁會背景，檢警將根據雙方的幫派背景與事證，深入追查是否黑幫吸收未成年從事不法。