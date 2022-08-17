高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科門診候診區17日發生槍擊，王姓男子遭凶嫌開槍，頭部及右胸各中1槍，經搶救後不治，高雄市長陳其邁也到場慰問死者家屬，警方調查，凶嫌與王男熟識，雙方先前就有恩怨才導致此次槍擊案，目前已經鎖定對象，正在全力追緝凶嫌當中。

陳其邁17日也親自到高醫慰問死者家屬，並了解警方偵辦進度，陳其邁在臉書發文表示，警察局第一時間已掌握狀況、追查動機與嫌犯行蹤，警察局長林炎田也於現場指揮偵辦，初步調查疑似仇殺，目前已經掌握對象，他指示警察局務必於最短時間內緝凶破案。

高市府警察局長林炎田表示，警方接獲報案後，就立即封鎖案發現場，執行勘查鑑驗作業，並調閱相關監視器畫面，目前已經鎖定特定對象，正在積極追查當中，初步了解，王男與凶嫌互相熟識，雙方有恩怨才導致這起槍擊案發生，市長陳其邁也指示警方以最短時間逮捕凶嫌並釐清相關案情。

高醫副院長戴嘉言表示，王男頭部、胸部中彈，由於傷勢過重，經搶救後仍不幸身亡，王男家屬得知消息後也在第一時間趕往醫院，家屬相當悲傷，院方後續將給予妥善安排，也會配合警方調查。