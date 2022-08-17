高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科診間今上午傳出槍響，一名年約50多歲的男子，遭到另一名男子近距離開了2槍，頭部、胸部中彈，人立刻送到急診室急救。不過這名槍手犯案後逃離現場，目前警方已在現場拉起封鎖線，詳細情況還有待調查釐清。