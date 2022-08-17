高醫驚爆槍擊！槍手闖候診區狙殺 1男頭胸中彈亡 11:082022/08/17 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄醫學大學附設醫院今傳出槍響，警方於現場拉起封鎖線。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科診間今上午傳出槍響，一名年約50多歲的男子，遭到另一名男子近距離開了2槍，頭部、胸部中彈，人立刻送到急診室急救。不過這名槍手犯案後逃離現場，目前警方已在現場拉起封鎖線，詳細情況還有待調查釐清。 社區地下機房爆炸濃煙密佈 基市消防局疏散百人 暑假倒數 麗寶祭雙人來回機票吸客 提升北門三寮灣防洪能力 黃偉哲爭取中央經費整治 #高醫 #高雄 #候診 #區傳 #槍響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 OKX攜手 LinkedIn 共同研究全球區塊鏈領域人才報告 10:582022/08/17 財經 電信三雄 資通訊業績飆速 04:102022/08/17 產業．科技 2022誰來做老大》桃園市長 不住自己選區 鄭運鵬挨批鑽漏洞 04:102022/08/17 政治要聞 觀念平台－傳染病保險與風險管理的市場機制 04:102022/08/17 專題周報 離岸風電開發傳放寬 經部：維持最大容量600MW 04:102022/08/17 產業特刊 基隆社區大樓機房起火傳爆炸聲 3消防員嗆傷 疏散百人 09:382022/08/17 社會 北藝中心登泰晤士報 「台灣新文化武器」 03:172022/08/17 生活 南亞彰濱擴建 砸57億購地 04:102022/08/17 證券．權證 鯉魚潭整建哲學步道 埔里夜遊新亮點 04:102022/08/17 地方新聞 蔡英文談台海穩定 攸關全球高科技供應鏈 04:102022/08/17 全球財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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