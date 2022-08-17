國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批，「救命的醫院竟淪為致命的槍擊現場！陳其邁市長您失職了！」（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁事發後趕赴高醫，關懷慰問家屬與高醫同仁，並指示警察局務必於最短時間內緝凶破案。目前警察局專案小組已掌握犯嫌身分，積極查緝中。（柯宗緯翻攝）

高醫今（17）日爆發行刑式槍案，釀成1死慘劇。高雄市議會國民黨團怒批，「慶記之都」再起，日前市長陳其邁才高調宣稱，高雄槍擊案降幅第1，未料接連發生重大槍案，令市民活在恐怖陰影。國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批，「救命的醫院竟淪為致命的槍擊現場！陳其邁市長您失職了！」

藍營黨團總召童燕珍怒批，大白天高雄市區竟爆發行刑式的槍擊案，尤其7月31日警察局長林炎田才高調巡檢酒店稱「治安良好」，未料不到1個月內高雄就連續發生2起登上全國版面的槍案。她要求市府該把肅槍作為重要工作項目，不要又讓慶記之都的標籤貼回高雄。

童燕珍提到，去年高雄連續發生槍擊案，曾被網友譏笑為「慶記之都」，更被網友評為6都治安最差。陳其邁在媒體面前強調「治安零容忍」，8月初還高調在議會宣布高雄槍擊案減少作為政績，結果短短不到2周就馬上破功。

國民黨高市議員陳美雅表示，醫院是救人的場所，也是大家認為最安全的地方，未料卻傳來槍響，這是多麼駭人，這也凸顯了高雄市的黑槍氾濫情形非常嚴重。

陳美雅直批，陳其邁在8月8日本會期施政報告，還信誓旦旦說，高雄治安變好，黑槍數量降幅已是六都第一，如今聽來相當諷刺，再加上最近發生建築工安倒塌造成附近大樓成危樓事件頻傳，人民身家財產安全無法獲得保障，人民對這個政府的信賴也將蕩然無存。

柯志恩也在臉書上感慨說，近日高雄很不平靜，前金區地塌樓歪、高醫候診室的槍擊，一再發生悲劇；使人不禁想問，要讓高雄市民過上好日子，真的這麼難？每一次工安意外，每一聲槍響，都是城市的悲傷。這些不應該是民眾生活的日常。

「嚴懲緝兇！」陳其邁稍早發臉文表示，針對該槍擊案，警察局第一時間已掌握狀況、追查動機與嫌犯行蹤，警察局長並於現場指揮偵辦，初步調查疑為仇殺，並已經掌握對象。他也馬上趕赴高醫，關懷慰問家屬與高醫同仁，並指示警察局務必於最短時間內緝凶破案。目前警察局專案小組已掌握犯嫌身分，積極查緝中。