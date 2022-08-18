嘉義縣竹崎鄉去年12月22日發生檳榔園女屍命案，林姓凶嫌因懷疑被林姓死者嘲笑，尾隨至檳榔園用龍眼樹枝打死林婦，怕被發現，再用檳榔芎覆蓋身體，法官認為其手段凶殘，但考量林嫌是中度身心障礙者，依殺人罪判14年徒刑。

去年12月26日林姓死者的兒子因母親遲未返家，四處尋人，最後在內埔國小附近檳榔園找到林婦的屍體，報警追查，逮捕林嫌，林嫌坦承犯，林婦4天前已遇害。

法官審理，林嫌在雜貨店飲酒，巧遇林婦，認為林婦嘲笑他，尾隨林婦至檳榔園，2人發生爭執，他出手推倒林婦毆打她，又撿龍眼樹枝揮打林婦頭部直到她倒地不起，怕路人發現，用檳榔芎蓋住她的身體，離去前看到她的褲子內有錢包，竊取460元現金後才離開。

法官認為，林嫌僅因與死者有口角，即下重手殺人，手段凶殘，還偷錢，當時的客觀因素沒有減刑的酌量條件，犯後雖坦承犯行，迄今未賠償被害人家屬或取得諒解，未見真心悔悟，被害人家屬請求重刑。

但林嫌經診斷為中度智能障礙，理解力不佳，領有中度身障手冊，國小畢業後即跟著父親務農，父母相繼離世後，未婚、獨居，與親人互動疏離，考量國際兩公約，判林嫌14年徒刑，執刑完畢後或赦免後，令相當處所監護5年，竊盜罪拘役30日，得易科罰金。全案可上訴。