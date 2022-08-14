美國眾議院議長裴洛西本月初旋風訪台，引起國際關注，當時有網友在論壇批踢踢發文指出「我國政府花9400萬遊說裴洛西訪台」，雖已經澄清非事實，但仍有網友轉傳到社群散播，台中市警方接獲民眾檢舉，循線查獲涉案的林姓男子並移送法辦，林男遭逮後聲稱自己未查證，不曉得會因此涉及刑責，相當後悔。

8月初美國眾議院議長裴洛西訪臺，有網友先在批踢踢貼文，稱「我國政府花費新臺幣9,400萬元聘用美國公關公司遊說美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi,D-CA)訪臺」，但外交部已澄清此為不實訊息。

未料，仍有民眾未經查證就將不實訊息張貼至社群平臺，臺中市警局刑警大隊接獲民眾檢舉後，循線查獲林姓犯嫌到案，依涉嫌違反社會秩序維護法移送臺灣臺中地方法院簡易庭。

林男在臉書轉傳聲稱為美國司法部的文件。（圖／警方提供）

警方指出，林嫌到案後表示認為這是很重要的訊息，應該讓大家知道，當下沒有特別查證，不知道這樣會涉及刑責，並非惡意散播，未料會被截圖檢舉，對於自己的行為十分後悔。

警方表示，依照社會秩序維護法，散佈謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，警方呼籲針對來源不明、未經證實之訊息，勿透過社群媒體隨意轉傳，可透過政府各主管機關公開資訊、新聞或澄清專區，或直接致電查證，避免一時不慎而觸法。