台中市議會議長張清照（左一）、紫雲巖主委吳勝隆（左二）率領管理委員會委員等，一起上香，祈求遠離疫情、國泰民安。（陳世宗攝）

副市長陳子敬率領市府團隊到紫雲巖參與普渡上香祈福。（陳世宗攝）

紫雲巖中元普渡由32里輪流承辦，其中3座冰雕十分有看頭，是每年普渡的一大特色。（陳世宗攝）

今年贊普有5000多份，信徒若沒有帶回家廟方將捐給弱勢團體。（陳世宗攝）

今年是海線鐵路通車100周年，文昌社區發展協會及清水散步鐵道模型同好會，特共同策畫組裝鐵道模型，參與慶讚中元普渡。（陳世宗攝）

台中市清水紫雲巖18日舉行一年一度中元普渡盛事，今年爐主為文昌里，頭家是武鹿及高西里，供品高達1200桌，一字排開十分壯觀，還有滿漢全席及大型冰雕等場面盛大，副市長陳子敬及市議會議長張清照等共襄盛舉。主委吳勝隆說，中元普渡祈求遠離疫情、國泰民安。

清水紫雲巖是傳統大肚上堡53庄信仰中心，創建於1662年已有300多年歷史，在地人習慣稱為「觀音亭」，祭祀圈涵蓋現今清水全區、沙鹿區的西勢、公明、清泉、鹿峰及鹿寮等，300多年來扮演在地居民守護神；每年元宵燈節、7月普渡等廟會活動不斷，帶動清水觀光產業發展。

紫雲巖中元普渡由清水32個里輪流舉行，過去是在農曆7月15日普渡，管理委員會因鑑中元節當天家戶都舉辦私普，將公普延後到7月21日。頭家是每10年一循環，爐主是32年輪流一次；普渡儀式有發關、請神、安灶君、請孤魂、拜懺、七獻、小施等。

主任委員吳勝隆指出，紫雲巖中元普渡由32里輪流承辦，其中3座冰雕十分有看頭，今年已邁入第22年，許多宮廟都已經取消，但廟方一直秉持傳統，入夜打燈後美不勝收，是每年普渡的一大特色。

總幹事吳德勝說，今年贊普有5000多份，信徒若沒有帶回家將會捐給弱勢團體，依照往年大約有3成都會捐出去。另外有2萬4000公斤的白米將捐給育幼院、療養院及老人院等；期能發揮「拋磚引玉」的善舉，如及時雨幫助真正需要的社福團體。

今年是海線鐵路通車100周年，文昌社區發展協會及清水散步鐵道模型同好會，特共同策畫組裝鐵道模型，參與慶讚中元普渡，吸引老、中、青三代及小朋友爭相觀看，為今年中元普渡增添特色。