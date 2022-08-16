立法院副院長蔡其昌16日偕民進黨籍民代到橫跨烏溪、串聯彰化與台中大肚生活圈的和美大橋會勘。（馮惠宜攝）

橫跨烏溪、串聯彰化與台中大肚生活圈的和美大橋，興建經費經中央核定後，由台中市政府發包卻兩度流標；立法院副院長蔡其昌今（16日）偕民進黨籍民代到場勘察，促早日發包；台中市建設局指出，和美大橋工程因疫情、國際情勢等因素影響，廠商觀望未積極參與投標，建設局已特別組成專案小組檢討預算書圖，讓工程早日成功招標。

台中市長參選人蔡其昌16日邀集立委林靜儀、陳素月、台中市議員張家銨、交通部公路總局第二區養護工程處養護科科長吳誌中、內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、台中市政府建設局副總工程司許獻鍾、彰化縣工務處新建工程科科長周瑞霖等人前往會勘，促加速工程發包、動工。

為提升大台中都會交通之分流，內政部營建署自92年起即開始台中生活圈四號線大肚段選線規劃，即在烏溪河畔邊環河道路以高架（或平面）方式將台74號快速道路及台61西濱快速道予以串連，進而形成連結彰化與台中路網，縮短民眾上下班時間。

蔡其昌表示，和美大橋興建工程經他與諸立委爭取經費、中央核定總經費30億595萬元，就等台中市政府進行發包，但該工程已流標兩次，8月要再進行一次發包，他希望不要再流標，也希望協助中市府盡快將問題解決，讓工程可以開始動工。

當地大肚區里長陳秋益表示，和美大橋顏清標擔任立委時即開始爭取中央著手規畫，前市長胡志強任內也撥經費進行會勘，現任市長盧秀燕上任後也積極推動，批評「無做為」是胡亂說。

台中市建設局說明，大肚和美大橋全長1690公尺，主橋長約1440公尺，橫跨烏溪，為台中市長盧秀燕、王惠美縣長共同努力推動的工程，分別獲得交通部、內政部補助款，再由中、彰共同分擔地方自籌款，總經費超過30億元，今年6月通過行政院經費審議後發包工程，唯但因疫情、國際情勢等因素影響，廠商觀望未積極參與投標。

建設局強調，為加速完成工程發包，該局已特別組成專案小組檢討預算書圖，包括工法條件、工期、營建環境與原物料波動等，並將協助得標廠商引進外勞，並依法規限制人數，維護本國勞工權益，讓工程早日成功招標。