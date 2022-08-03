紐西蘭第二季失業率仍只略高於歷史低點，而薪資增長創下14年新高，意味著該國央行可能不得不比預期更加激進地升息。

紐西蘭統計局周三公布第二季失業率為3.3%，超出經濟學家預估的3.1%，但只略高於第一季創下的歷史低點3.2%。

該國第二季薪資增長強勁，私部門勞動力成本指數（LCI）年增 3.4%，超出經濟學家預期的3.3%，並創下2008年以來最大的薪資增長。

經濟學家普遍預期紐西蘭央行將在本月晚些時候升息50個基點，但由於最新公布的薪資通膨比預期更加炙熱，該央行的升息動作可能超乎經濟學家原先預期。

澳盛銀行出具在一份報告中表示，未來一年紐西蘭的就業市場仍可能是驅動通膨持續高漲的主要因素，薪資螺旋式上漲的風險肯定不會減弱，根據本行預測，這應該會使紐西蘭央行到年底時將其官方現金利率（OCR）提高到4%。

紐西蘭央行在7月升息50個基點，為連續連續第三次會議升息2碼，其現金利率目前升至2.50%，已經超出該央行預期的中性利率水準（2%）。該央行並在會後強調將持續收緊貨幣政策，直到通膨獲得控制。