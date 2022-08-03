台股加權指數3日開在14,757.51點，較2日小漲10點，權王台積電（2330）開在494元，較2日小漲2元，發揮穩盤作用，宣布實施庫藏股的彩晶（6116），早盤股價大漲7％，貨櫃三雄股價皆在盤上，但台海危機未減，在國安基金護盤下，台股早盤指數呈現小跌。

美股2日下跌，因美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台引發中美關係緊張，以及聯準會官員對升息的態度仍然強硬的影響。

道瓊工業平均指數8月2日終場下跌1.23％（402.23點）、收32,396.17點。那斯達克指數下跌0.16％（20.22點）、收12,348.76點。費城半導體指數下跌0.12％（3.57點）、收2,974.75點。

元富投顧指出，下次聯準會（Fed）開會在9月22日，這期間是空窗期，且9月份市場普遍預期再升2碼，即美國利率達2.75～3％，距離Fed目標3.5～3.75％目標值已經很接近，也代表9月以後，升息的腳步將緩慢下來，甚至市場已經預期明年上半年可能開始降息。

未來幾個月美國通膨率就是一個重要觀察，若CPI可以慢慢降下來，Fed升息腳步放緩，則這次股債的調整，應該告一段落。

目前台股短線在反應裴洛西訪台，兩岸緊張的關係，中期則在反應電子產品調整庫存問題，尤其下半年旺季不旺，可能要到明年第一季才會調整完畢，只要美國此次通膨控制下來，台股也可以在區間整理，14,000～15,000作為觀察。