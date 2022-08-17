王男中槍後送往急診搶救，目前尚未脫離險境。（楊舒婷攝）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科診間17日早上10時傳出槍響，56歲王姓男子頭部、胸口中槍，轉往急診搶救中。高醫副院長戴嘉言在第一時間說明，候診現場封鎖調查，但耳鼻喉科持續看診，王男也積極搶救中。三民第一分局分局長蕭正松表示，已鎖定嫌犯特徵，並會持續積極追緝。

王男於17日到高醫耳鼻喉科診間看診，不料在候診時遭到嫌犯開槍，頭部與胸口共身中2彈，當場倒臥血泊，高醫立即將王男送往急診救治，目前生命垂危，積極搶救中。

高醫副院長戴嘉言說明，王男已有幾年的時間沒有到該院就醫，今天獨自前往看診遭到槍擊，院方第一時間就啟動急救團隊，送往急診搶救，現場沒有其他民眾受到波及；急診團隊到場時王男已失去意識，目前持續進行搶救中。

三民第一分局分局長蕭正松表示，已初步掌握犯嫌，犯嫌頭戴鴨舌帽、身穿白衣、黑色牛仔褲，身高約170公分，警方目前已調閱監視器畫面，積極追緝嫌犯。對於嫌犯是否預謀犯案，蕭正松說明還需要釐清，至於嫌犯是否有人接應離開，也還需要調監視器調查。