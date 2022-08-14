正值夏季天氣炎熱，光是站在戶外就會汗如雨下，讓人想躲進冷氣房納涼。大陸一名男子日前為了吹冷氣跑到派出所內，員警越看他越覺得眼熟，於是拍下照片與電腦資料進行比對，才驚覺他就是抓了2天的竊盜嫌犯，急忙將男子壓制逮捕。

根據《極目新聞》報導，本月3日在安徽省阜陽市，一名男子突然進入派出所，自在地坐在椅子上休息，其中一名員警發現男子長得非常面熟，於是拍下照片仔細觀察，並與電腦資料進行比對，確認對方就是同事抓了2天的在逃蘇姓嫌犯，該員警先悄悄地通知其他同事來幫忙，最後順利將男子壓制逮捕。

據了解，蘇姓嫌犯之前在浙江省寧波市犯下竊盜案，被列為通緝嫌犯，但他自己並不知情。警方曾到他家打探消息，卻始終無果，沒想到他居然自投羅網，在審訊中被問到來派出所幹嘛時，他坦言自己只是想乘涼，順便列印戶籍資料，怎麼也沒料到自己竟會惹禍上身。

新聞曝光後，許多網友都忍不住爆笑，紛紛留言，「他肯定是相信最危險的地方最安全」、「事實證明，最危險的地方真的是最危險的地方」、「法網恢恢，疏而不漏啊」、「他可以天天在那裡涼快了」、「正常人誰去派出所乘涼？」、「這得有多大的自信，才會在做壞事以後還敢到派出所乘涼啊」。