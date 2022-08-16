國人前往柬埔寨工作屢遭詐騙引發社會關注，航警局持續在桃園機場執行柬埔寨航班反詐騙宣導勤務；16日早上1名男子準備報到時，因其家人擔心遭騙而報案求助，雖然員警當場上前關懷勸說，不過該名男子仍堅持登機出發。

航警局表示，海外遭騙囚禁已成為重大特殊刑案，員警也會針對重點航班的旅客宣導，並透過觀察及詢問，試圖過濾出可能被騙的民眾。

不過早上員警執勤時，發現1名台南市警局通報個案，指出1名母親擔心即將前往柬埔寨工作的兒子被騙，但是該名男子卻強調自己曾經出國旅遊30多次，並不是要去柬埔寨工作而執意登機。由於該男持有合法護照、簽證及機票，員警並沒有公權力強制攔阻，只好讓他報到登機。

目前每日有1至2班從桃機飛往金邊的航班，據航空公司統計，疫情趨緩後柬埔寨航班載客率穩定維持在6至7成約130人左右，幾乎都是出國觀光。近期因頻傳國人遭詐騙至柬埔寨，航空公司也會配合航警勸導旅客，不過被勸退的旅客數量並不多，因此對整體航務影響不大。