台中市一名蘇姓外送員，昨(15)日晚間行經豐原區中正路因違規逆向行駛遭警員攔查，不料蘇男不願出示證件，加速逃離現場，還以六字經辱罵員警，當場將人壓制上銬，沒想到蘇男竟趴在路口嚎啕大哭，也讓目擊民眾看傻眼，全案依妨害公務罪移送。

豐原分局頂街派出所員警15日晚上8點左右，在豐原區中正路執行取締交通違規勤務，發現一名蘇姓外送員（39歲）騎機車逆向行駛，員警見狀立即上前攔查，不料蘇男不但不願出示證件還加速逃離現場，甚至以六字經辱罵員警，隨後騎車落跑。

員警見狀，立刻騎車緊追在後，在下個路口以妨害公務為由，將蘇男攔下要求下車配合盤查，再度遭到拒絕，立刻呼叫支援警力，將蘇男強制拉下車，上銬逮捕。由於事發地點位於豐原市區，現場有不少目擊民眾，蘇男不斷大喊自己無罪，還趴在地上嚎啕大哭，也一度造成民眾誤會執法過當。

對此，警方澄清，蘇男違規在先，還以不雅字眼辱警，明顯違法，全案依妨害公務罪嫌移請臺中地方檢察署偵辦。警方也呼籲民眾遇取締切勿有脫序行為，以免觸犯法令，對不配合稽查並辱罵員警等妨害公務行為，已明顯違反相關法令及公共秩序，為維護警方執法尊嚴，絕對依法究辦。