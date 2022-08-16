1名家住新北市林口區83歲的倪姓老翁，在昨日晚間9點多，獨自蹲坐在桃園市龍潭區中興路道路旁，看見警方巡邏車經過時揮手攔車，他表示自己不知為何搭錯公車來到陌生的地方，因心裡焦急想回家，就這樣迷途漫無目走了近10小時，員警看見老翁疲憊的倦容，先將其載到派出所休息，最後聯繫到老翁兒子順利平安返家。

龍潭分局中興派出所副所長林榮裕及警員羅俊傑，將老翁請到派出所休息後，看見老翁一整天沒吃東西，也自掏腰包買食物讓他果腹，老翁體力恢復堅持要自己回家，警方考量夜晚天色昏暗且身在異地，人生地不熟容易產生危險，事後老翁說出兒子姓名，經警方查證比對確認身分後，聯繫家屬到場後讓他順利回家。

事後家屬及友人從新北市趕赴派出所時，看見老翁平安無事，除感謝員警熱心幫忙外，也實在不敢相信老翁竟獨自到桃園市，還迷途步行走了整天的路程，一行人在臨走前也向警方不斷致謝感謝員警協助。