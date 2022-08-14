只要真心相愛，年齡不是問題。大陸41歲女子在網路上曬出和小17歲男友的成長軌跡，當她大學畢業時，男友才剛出生不久，沒想到數十年後2人竟能走到一起，這段姐弟戀備受網友關注，不少人都驚訝於他們的年齡差距，紛紛直呼「愛情真的無關乎年齡」。

根據陸媒報導，北京41歲女子畢業於北京大學，研究所就讀清華大學，是一名學霸美女，在國外時和一名正在國外留學，且年齡比她小17歲的男子相識，2人相處不久後便墜入愛河。

近日女子在網路上分享自己和男友的成長軌跡，她透露2000年上大學的時候，男友才剛出生，體重大約只有5公斤；2010年她在廣告公司當總裁時，男友才小學畢業，仍一臉稚氣；2014年她突發奇想剃了平頭，竟巧合地和當時的男友「撞髮型」。儘管這麼多年過去，女子的外表始終沒有太大的改變，而男友則是慢慢地長大、變成熟，讓她忍不住感慨，覺得緣分十分奇妙。

影片曝光後在網路上引發熱議，網友們紛紛留言，「祝福，人生短短幾十年，及時行樂，互相喜歡就在一起，活著就好好生活」、「會保養真的很重要，他們相差17歲，從長相來看，怎麼也看不出有那麼大的差距」、「又讓我相信愛情了，愛情可以無關乎年齡，遵從本心，開心就好」；但也有人不以為意，表示無法接受這麼大的年齡差距，「我感覺小三歲我都會猶豫好久，7歲就不可能了，更別說17歲」。