大陸男星吳京原本是武術運動員，在1995年被香港名導袁和平看上他的好功夫，邀請他拍武打動作電影，他才成為演員，且他在2014年開始自導自演，電影《戰狼》1、2集都讓他名氣大大提升，在2019年還登上大陸百大名人榜第1名；近日出席活動時有女來賓主動挽手想合照，卻被吳京兩次拒絕，影片曝光後，網友一致認為吳京做得好。

吳京日前出席某活動，活動場館有許多嘉賓，其中還有女星秦海璐，吳京十分熱情的與一旁的男嘉賓握手擊掌，氣氛很融洽，不過仔細看吳京身側站著一個白衣服的美女，低胸吊帶上衣和短裙的造型非常性感，她主動抓住吳京的手臂似乎是想合照，令吳京回頭看了一眼後將對方的手揮開，之後美女用雙手抓住吳京的手臂，吳京面帶微笑，但強硬拒絕，直接抽開手，示意不能觸碰身體，最後才在沒有接觸的姿勢下拍好照片，結束時吳京對著攝影師點頭致意，接著往旁邊走去。

這段影片被上傳網路後，掀起微博網友的熱議：「吳京：哥有老婆，婉拒了哈！」、「吳京：別來沾邊」、「吳京：男德班畢業的我，不是一般人」、「笑死，手抽的夠快的」、「配合拍照但是不挽手，有禮貌又有分寸感」、「作為視頻裡背景板的媒體也說一下，那個挽手的不是女嘉賓，也是媒體 不過也不是正經媒體，當天就在那跑來跑去的」、「吳京：這誰啊這是！快閃」、「生怕他直接一個條件反射，來一個過肩摔」、「哈哈哈哈男德班第一名」、「知道自己是有婦之夫，還挺自尊自愛的，說明還是有點男德，貞潔在外要守住」、「吳京的人品氣質值得信賴，他老婆太幸福了」、「女生第一下碰吳京，吳京轉頭抬手那個動作，我第一反應是他立刻要打出一套太極」、「當代模範老公」。