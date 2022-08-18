男星艾成昨天上午自捷運蘆洲站共構大樓7樓墜樓，當場身亡，享年40歲，他的老婆王瞳當時人正在宜蘭拍戲，獲訊後隨即趕回處理後續，帶著愛犬陪同作筆錄、相驗遺體，失神模樣讓人看了心疼，據悉艾成最近狀態不好，情緒很低落，尤其擔心著生意，他除了演藝工作外，也是南洋美食餐廳「艾叻沙」的老闆，有合作過的工作人員透露，艾成這些年之所以卯起來開店，都是希望自己能照顧王瞳。

艾成曾吐露自己真的只會唱歌，他也為了一圓歌手夢，花了10年時間不斷參加歌唱比賽，才終於來到台灣發展，待演藝事業穩定後，決心挑戰餐飲業，他在2017年在西門町開了「艾叻沙」創始店，之後幾年在這領域非常努力展店，先是在中山商圈、信義威秀開了兩家分店，2年前在慶城商圈又開了一家，當時堪稱全盛時期。

但這等風光，無奈被疫情擊垮，艾成日前曾吐露，新冠肺炎衝擊實在難以承受，分店陸續收攤，坦言自己因此已負債500萬，只能忍痛連西門創始店都關了，艾成表示5年前他一到西門店店址，立即就下訂了，從開店第一年沒賺錢，一路熬到第三年大賺，無奈疫情攪局，艾成不禁哽咽吐露「我們真的撐不下去了」，透露疫情發生後，生意掉了9成，而店租每個月高達20萬，只能止血關門。

據《自由時報》報導，艾成與王瞳其實私下感情很好，王瞳曾說過老公最吸引她的地方，就是音樂才華，還說艾成是一個「唱歌會發光」的人，艾成也對音樂事業不斷堅持，雖然這些年沒發唱片，但找了星友們組了「87樂團」，而跟他合作過的工作人員透露，艾成組「87樂團」真的都是為了興趣，他們演出多半為了公益，「幾乎全是賠錢演出」，而他在各項事業上是很拚的，尤其是開店，直言大家都知道艾成為此背負很大的壓力，而他之所以創業努力賺錢、不斷開分店，都是為了王瞳，希望自己能好好照顧另一半。