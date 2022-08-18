艾成家人今晚抵台。(圖／翻攝畫面)

馬來西亞籍藝人艾成，17日驚傳墜樓身亡，享年40歲，由於消息來得太過突然，讓親友和粉絲都相當震驚與不捨，而他的父母接到噩耗也緊急飛來台灣，稍早已抵達桃園國際機場，將配合防疫規定，由防疫專車接往防疫旅館，居家檢疫3天。

艾成大馬家人今晚抵台，包括爸爸、媽媽、弟弟、姐姐、姐夫等7位，要來見他最後一面，而家人神情哀戚入境，看得出痛失至親非常難過。而承受巨大打擊的妻子王瞳，也在殯儀館哭到癱軟，友人傳訊安慰她，她也有回訊「我好難過」，令人相當心疼。

艾成家人抵台後會先住進防疫旅館。(圖／民視提供)

而稍早，艾成與王瞳所屬的教會發聲明，透露王瞳目前由家人和教會其他弟兄姊妹24小時輪流陪伴，度過最難熬的時間，並會尊重艾成父母期盼，盡速完成後事，為艾成舉辦追思告別會。

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