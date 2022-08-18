來自馬來西亞的艾成，來台參加《超級偶像2》選秀奪冠，後與藝人王瞳結婚，但演藝事業一路走來並不順遂，使其憂鬱症纏身，昨(17)日傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓傷亡，享年40歲，消息震驚全社會，許多藝人好友、同行紛紛在臉書發文哀悼，對此，美女律師李怡貞也發文表達自己的看法。

關於艾成墜樓的之事消息不斷，李怡貞也在臉書上抒發情感，她表示沒有人是十全十美，勇敢求救並非弱者，「承認自己『再也撐不下去』是一種堅強」，人本就可用糟糕的狀態活著，勇於求救，生命也一定可以找到出路。同時她也在臉書上呼籲大量悲傷新聞會引起負面效應，提醒「醒大眾若感到疲憊，請一定要讓自己好好休息。」

網友也互相加油打氣，「憂鬱症的世界裡只有同病了解」、「今年疫情走很多人，藝人也比往年多，珍惜生命」、「敢承認軟弱，才是強者！人生在世，沒有永遠的平順，也沒有永遠的無敵鐵金剛！當自己軟弱時，不要忘記呼救！人生路上，還是有好風景的！」。

事實上，艾成過世之前曾向好友訴說「走了也沒關係」的喪氣話，曾想在演藝圈闖出一片天的他，一路上經歷許多挫敗，始終無法達成自己的目標，還得了憂鬱症及躁鬱症。去年艾成在直播中透露，「我失去了感受」，這個問題造成他與家人很大的打擊，當時的他也不忘替自己加油打氣「還是有能力做改變」，豈料如今卻先提早離開人世，帶給大家心痛的回憶。

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