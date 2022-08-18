哈利路亞家教會牧師曾英欽。（林淑娟攝）

藝人艾成17日不幸墜樓身亡，案發當時兩名教會友人受託前往他們位於蘆洲的住家陪伴，不料仍來不及阻止憾事。艾成與王瞳所屬的教會「哈利路亞家教會」18日晚上召開臨時記者會，由曾英欽牧師與傳道人邱宇飛發表教會聲明，強調艾成與王瞳婚後「有著穩定的教會生活，彼此深愛著對方，患難與共」，王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人24小時輪流陪伴，幫助她度過這段最難熬的時間。

對於教會主導的追思告別會細節，邱宇飛表示，將等艾成馬來西亞家人抵台後共同商量，教會有跟艾成家人聯絡，彼此之間有美好的關係，是超越血緣的家人，艾成的父母有希望盡快，因為馬來西亞還有生活與工作不易久留，目前日期還未定，地點也在考慮中，要為艾成辦一場榮耀的追思告別會，也會開放給所有愛他的人，只是追思的地方可能無法容下非常多的人。而艾成在家排行老三，爸爸、媽媽、大姊、二姊、二姊夫以及兩個弟弟一行七人抵台在晚間抵台，神情哀戚。

艾成爸媽、弟弟、姐姐、姐夫等7位家屬已抵台。(圖／民視提供)

至於王瞳現況，邱宇飛說，艾成與王瞳是全教會都非常愛的家人，他們會持續照顧，王瞳的狀況一定是非常傷心，每個失去摯愛親人或親人突然間離世，都一定是非常脆弱，但王瞳有神的愛，神的恩典也一定夠她用，只是很能需要很長時間，但一定可以靠主度過。她透露王瞳當然會說話，「她很難過，但她很平安！」教會家人會全力陪伴，王瞳家人也非常愛她，會照顧她。至於昨天案發時間在艾成家來不及阻止憾事的兩位教友狀況，邱宇飛說，具體不是很清楚，但驚嚇一定會。

曾英欽牧師表示，他跟艾成一起生活6到7年，6、7年前艾成因為一場人家所謂的精神病來到他這裡，因為精神病醫院不接受，「因為神的愛，我又是醫生，我知道如何分辨，所以接待他在家裡，用愛陪伴他足足40天」，他定義艾成的墜樓是意外，因為本周日、一、二艾成還在同一場地敬拜，且說了一切很感性的話，怎知星期三意外發生，「我整整哭了一兩天，很不捨這年輕孩子」。

●哈利路亞家教會聲明

各位朋友平安！

昨天，教會的家人及關心艾成的親朋好友、粉絲們，都度過了無比沉痛艱難的一天，我們感到非常的震驚與不捨！

面對昨天艾成意外墜樓，突然的離開，我們極為痛心，六年來艾成因著上帝的愛和教會的陪伴，度過了他人生中非常快樂踏實的日子，並竭力的將這份愛傳給每一位他所碰觸的人，婚後他們夫妻依然有著穩定的教會生活，彼此深愛著對方，患難與共，並且與大家一起熱情參與許多服事，熱心在神的國度中，包括七月七日才剛剛錄製完成的神國大樂創作歌曲12首，我們將會陸續的發表，來紀念艾成為社會的貢獻與付出，相信這一定是他在天上所樂見的。

王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人二十四小時輪流陪伴，幫助她度過這段最難熬的時間。懇請大家與我們一起為艾成與王瞳的家人禱告，求神保守安慰他們的心，我們堅信此時的他先離開我們，肯定被褓抱在天父的懷裡。

我們深感悲慟不捨，卻深信不會失去盼望，並繼續完成艾成還來不及完成的，把愛活出來，希望社會大眾能多給予家屬鼓勵和安慰，教會尊重艾成父母期盼盡速完成後事，為艾成舉辦追思告別會，謝謝！上帝祝福各位！

哈利路亞家教會 全體

主後2022年8月18日

●再給自己一次機會

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