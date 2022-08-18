艾成17日上午在蘆洲捷運站3號出口墜樓身亡，震驚全台，而艾成過去一直受憂鬱症困擾，情緒極度不穩定，不少網友質疑為何包括王瞳在內，身邊的人都沒送艾成去就診，相當不諒解，對此就有一名抑鬱症患者回文分享自身經歷，表示事情不是那麼簡單。

這名鄉民在PTT八卦版回文，表示自己抑鬱症已長達11年，是重度憂鬱症加上廣泛性焦慮症患者。他表示自己今年26歲，正在跑船，目前剛好是船休期三個月，父母學歷都相當好，父親開公司、母親當教務主任，女友大家也說很漂亮，還是個護理師，從外人來看自己的確是人生勝利組。

但由於高中、大學求學過程受挫，加上人際關係問題，導致自己患病。原PO說，自己從來不敢分享狀況給家人、女友聽，對方也完全無法給他有效的意見，因為每個人經歷都不同。自己最近幾年都有定期回診吃藥，但一吃藥腦袋就昏昏沉沉，臉色蒼白，其實也很痛苦。

原PO表示，目前跑船休息期間跑去兼職，白天當小公司業務，晚上當豪宅保全，工時包含通勤時間長達19個小時，下班就是立刻回家睡覺，日復一日，但憂鬱症只能這樣過日子，讓自己忙到沒時間想東想西，一般人就算是渾渾噩噩、沒有目的的生活，在他們眼中也很讓人羨慕。

原PO最後也說，憂鬱症患者就連碰到大雨天，又或是課業、人際關係，心情也會大受打擊，都可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，他也呼籲，身邊的人可以「適度關懷」，但不要整個人都攪進去，因為憂鬱症真的很可怕，對患者也是一生的課題。

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